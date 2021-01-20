حرمان دول بينها ليبيا من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون قيمتها أكثر من 700 ألف دولار

اعلن الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس التلاثاء أن سبع دول من بينها ليبيا فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديدها مستحقاتها المتراكمة ، مشيرا في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إلى أن هذه الدول هي “إيران والنيجر وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وجنوب السودان وزيمبابوي”.

و أضاف غوتيرتش أن الدول السبع تأخرت عن السداد ما ترتب عليه وفق المادة 19 من الميثاق حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة وذلك لعجزها عن سداد التزاماتها المالية لما يعادل أو يزيد عن اشتراكاتها المستحقة لعامين

وأوضح بيان بالخصوص أن ليبيا تخلفت عن تسديد ديون متراكمة بقيمة 205391 دولارا وديون لإيران قيمتها 16.2 مليون ولار، فيما عجزت النيجر العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن عن تسديد 6733 دولارا، وإفريقيا الوسطى 29395 دولارا، وجنوب إفريقيا 22804 دولارات، وزيمبابوي 81770 دولارا، والكونغو برازافيا 90844 دولارا.

يشار إلى أن الميزانية التسييرية السنوية للأمم المتحدة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، فيما بلغت تكلفة عمليات السلام المختلفة نحو 6.5 مليار دولار.

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