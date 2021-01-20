المؤسسة الوطنية للنفط: إنشاء خزانات تجميع للمياه بجادو والرجبان

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء، إنها وقعت على عقد لتنفيذ مشروعين لإنشاء خزانات تجميع المياه في جادو والرجبان.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، بأن المشروعان يأتيان ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول الإسبانية، ومن خلال التنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وحضر رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، توقيع عقد إنشاء خزانات تجميع مياه بكل من بلديتي جادو والرجبان، ويأتي هذا التدخل العاجل من المؤسسة لحل مشكلة معاناة الأهالي بتلك المناطق من نقص المياه وصعوبة الحصول عليها منذ عدة سنوات.

وسيتم إنشاء خزان مياه تجميع بسعة 1000 متر مكعب بحقل آبار المتلّوي بجادو، بالإضافة إلى إنشاء خزانين مياه تجميع بسعة 250 متر مكعب لكل منهما لتغذيتها من حقل آبار كرتوم ببلدية الرجبان

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