مؤسسة النفط تبحث سبل تدعيم خطوط نقل الخامات

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الثلاثاء مع السفير التونسي لدى ليبيا لسعد عجيلي؛ سبل تطوير التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات التونسية، في مجال النفط والطاقة والإنشاءات الهندسية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن قطاع النفط الليبي لديه فرص كبيرة لمشاركة الشركات التونسية المتخصصة ذات القدرات الفنية التي تتلاءم مع معايير الجودة في المؤسسة، مشيرًا إلى تضرر السعات التخزينية وخطوط نقل النفط الخام خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها تمثل فرصةً لدخول الشركات التونسية المتخصصة في مجال الإنشاءات والهندسة، والعمل في قطاع النفط الليبي لتنفيذ مشروعات بناء الخزانات ومدّ خطوط نقل النفط الخام التي تصل إلى آلاف الكيلومترات؛ الأمر الذي من شأنه يُساهم في تحقيق مُستهدفات المؤسسة وخططها الطموحة في زيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

واتفق المجتمعون، في الختام، على التنسيق لإقامة ورشة عمل مُوسّعة باستضافة الوطنية للنفط، تجمعها وشركاتها، بالشركات ورجال الأعمال من تونس؛ لمعرفة مُتطلبات قطاع النفط الليبي وما يحتاجه من أعمال ومشروعات مهمّة لزيادة معدلات الإنتاج في البلاد.

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