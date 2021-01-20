انتعاش أسعار النفط عشيّة تنصيب “بايدن”

ارتفعت أسعار النفط العالمية، في ختام جلسة الثلاثاء؛ قبيل تنصيب جو بايدن، رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة بدعم من تفاؤل بأن المزيد من التحفيز الحكومي سيُعزّز، في نهاية المطاف، النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1,15 دولار، لتسجل عند التسوية 55,90 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 52,98 دولارًا للبرميل.

يُذكر أن المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة “وول ستريت” ارتفعت بعد تقارير أرباح متفائلة من بنوك أمريكية كبرى وتعليقات من جانيت يلين، المرشّحة لرئاسة وزارة الخزانة قبيل تنصيب “بايدن”، اليوم الأربعاء.

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