“النويري” يُشدّد على أهمية تفعيل دور الرقابة الإدارية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على أهمية دعم الأجهزة الرقابية في ليبيا.

وجاء ذلك خلال زيارة “النويري” لمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، في إطار مُتابعة الأجهزة الرقابية.

واطلع “النويري”، خلال زيارته، على سير العمل بالهيئة، ونشاط الإدارات الرقابية، وخطة عملها للعام 2021، لافتًا إلى ضرورة قيام هيئة الرقابة بدورها وبالأخصّ في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد.

وشدّد “النويري” على ضرورة بحث أسباب تدني مستوى الخدمات العامة والقيام بالإجراءات الرقابية لأحكام الضبط المؤسسي على الجهات العامة، كما أكد نائب رئيس مجلس النواب على أهمية مُتابعة الأجهزة التنفيذية كي تقوم بدورها المنوط بها خدمةً للمواطن.

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