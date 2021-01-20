شركة “هافلسان” التركية تبحث التعاون مع شركة الإلكترونات في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث وفد من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية، قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا.

وقام وفد الشركة “هافلسان” خلال اجتماع عُقد الأربعاء، في مقر الشركة العامة للإلكترونات– بحسب الأناضول التركية – بالتعريف بمشاريع وقدرات الشركة التركية للمسؤولين الليبيين.

وأكد المسؤولون في الشركة التركية أنهم حصلوا خلال الاجتماع- ضمن إطار الزيارة التي تمت بدعوة من وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش – على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع.

وأشار مسؤولي “هافلسان” إلى أنهم سيبدؤون بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية بالتعاون مع الشركات المحلية، مؤكدين أن الشركة تهدف لإنجاز المشاريع من خلال زيارة أكثر شمولا في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يجري وفد “هافلسان​​​​​​​” زيارة لوزارة الدفاع ضمن إطار جولته في ليبيا.​​​​​​​