وزارة المالية: ليبيا أنفقت أكثر من 36 مليار دينار العام الماضي

أظهرت بيانات حديثة كشفت عنها وزارة المالية في حكومة “الوفاق”، من خلالها، حجم الإيراد والإنفاق العام للدولة خلال السنة المالية للعام 2020 التي لم تكن بالعادية، إذ توقف خلالها إنتاج النفط لـتسعة أشهر إلى جانب آثار كورونا على الاقتصاد المحلي.

وبحسب الوزارة، فقد سجلت الإيرادات النفطية طيلة العام الماضي 5,2 مليارات دينار فيما بلغ الإيراد من الموارد السيادية ومبيعات النفط أكثر من 7,6مليارات دينار، كما أظهرت البيانات الحديثة منح مصرف ليبيا المركزي الوزارة قرضًا حسنًا لتتمكّن من الإيفاء بالتزاماتها بقيمة إجمالية بلغت 26,7 مليار دينار لتبلغ القيمة التي دخلت للحساب العام للدولة أكثر من 50 مليار دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام للسنة المالية الماضية؛ فقد أكدت البيانات بلوغه لأكثر من 36 مليار دينار خصّص منها أكثر من 21 مليار دينار لبند المرتبات.

ومن المنتظر أن تشهد المالية العامة للبلاد، خلال السنة الحالية، تحسنًا ملموسًا في حجم الإيراد العام، بعد ما تم تعديل وتوحيد سعر الصرف عند نحو أربعة دنانير ونصف للدولار الواحد، إذ من المتوقّع أن تقلّص الخطوة حجم الدين العام.

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