تسييري طبرق يغلق المخابز الدوارة لمخالفتها الشروط الصحية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء عدد من المخابز الدوارة لمخالفتها الشروط الصحية.

وتم إغلاق المخابز خلال جولة قام بها بوالخطابية على عدد من المخابز الدوارة التي تديرها العمالة الوافدة بدون إجراءات دخول وبدون شهائد صحية وبدون رخص مزاولة، إضافة إلى التفتيش على عدد من المخابز الأخرى للتأكد من الإجراءات الإدارية والصحية.

وأكد رئيس المجلس التسييري على ضرورة إغلاق هذه المخابز وسحب إسطوانات الغاز المستخدمة وإحالة العاملين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

وحذر بوالخطابية أصحاب المخابز بالالتزام بالوزن والنظافة والسعر ومن يخالف سوف يتم سحب الرخصة وإغلاق المخبز وإيقاف حصته من الدقيق في صندوق موازنة الأسعار .

وكان جهاز الحرس البلدي في طبرق أصدر في السابق التعليمات بقفل هذه المخابز بعد التفتيش عليها من المفتش الصحي والذي أكد على عدم صلاحيتها لتقديم رغيف صحي صالح للاستهلاك البشري ولم يلتزموا بالغلق.