الطاقة الدولية: نمو صادرات ليبيا ودول “أوبك” بعد الإعفاء من التخفيضات

وليبيا بشكل أساسي، بعد إعفائه من التخفيضات، عوض الانخفاض في أحجام الاستخراج في الولايات المتحدة”.

وقالت الوكالة الثلاثاء، إن دول “أوبك +” خفضت في ديسمبر العام الماضي التزامها بشروط اتفاقية خفض استخراج النفط إلى نسبة 100% بعد بلوغ نسبة 101% في نوفمبر الماضي – حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية –

وأوضحت الوكالة إن روسيا خفضت هذا المؤشر إلى نسبة 93% بعد أن بلغ 96%، وأوفت الدول الأعضاء بالاتفاق بنسبة 105% ومن خارج الدول بنسبة 93% وأن استخراج النفط والمكثفات في روسيا بديسمبر العام الماضي ارتفع بمقدار 15 ألف برميل يوميا حتى 10 مليون برميل

وأضافت الوكالة في تقريرها أن هذا الإنتاج يقل عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا، وبدون المكثفات يقدر حجم الاستخراج بـ 9.13 مليون برميل يوميا أي بزيادة 135 ألف برميل يوميا، عن المؤشر المستهدف.

وبينت الوكالة أن حجم استخراج النفط العالمي في ديسمبر الماضي ظل دون تغيير عمليا مقارنة بشهر نوفمبر وبلغ 92.8 مليون برميل يوميا.

يُشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” قررت مطلع يناير الحالي استمرار استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات؛ للظروف التي تمر بها هذه الدول.

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