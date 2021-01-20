اقتصاد

المركزي يفصح عن قيمة الإيرادات والنفقات خلال 2020

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء بيان عن الإيرادات والنفقات من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 .

البيان أكد على أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 2.409 مليار ، في حين أن العجز بها وصل إلى 3.591 مليار .

وأفاد المركزي أن إيرادات الضرائب قد بلغت 633 مليون ، وبعجز 667 مليون ، أما إيرادات الجمارك لقد بلغت 132 مليون وبعجز وصل إلى 268 مليون .

المركزي كشف أن إيرادات الاتصالات بلغت 172 مليون ، والعجز بها وصل إلى 228 مليون ، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 225 مليون ، وبعجز 175 مليون ، أما المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 300 مليون .

كما أوضح المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية وصلت إلى 4.462 مليار ، وبعجز 5.232 مليار ، وأن قرض مصرف ليبيا المركزي لوجود عجز في الترتيبات المالية وصل إلى 26.706 مليار .

ووصلت قيمة تمويل باب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.575 مليار وبعجز 525 مليون .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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