المركزي يكشف حجم الإيردات والإنفاق للعام الماضي

أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية لعام ألفين وعشرين أربعة مليارات دينار ليبي وأربعمائة واثنين وستين مليون بعجز يقدر بخمسة مليارات دينار ومائتين واثنين وثلاثين مليونا.

وكشف المركزي في بيان نشره عبر مكتبه أن بلوغ أذونات الصرف المنفذة لمجابهة جائحة كورونا مليار دينار ومائتين وثمانية وسبعين مليون عدا ما أنفق من البند الرابع المخصص للدعم .

أما العجز في إيرادات النقد الأجنبي فقد بلغ تسعة مليارات دولار وثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا تم تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي، في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي ثلاثة عشر مليار دولار ومائة واثنين وأربعين مليونا.

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