بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم 20 يناير 2021

فيما يلي بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن الإيراد والإنفاق من يناير حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي للعام 2020 م.

وأظهر بيان مصرف ليبيا المركزي بلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية لعام 2020، 4 مليارات دينار ليبي و462 بعجز يقدر بـ5 مليارات دينار و232 مليونا.

وكشف المركزي في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن بلوغ أذونات الصرف المنفذة لمجابهة جائحة كورونا مليار دينار و278 مليون عدا ما أنفق من البند الرابع المخصص للدعم .

أما العجز في إيرادات النقد الأجنبي فقد بلغ 9 مليارات دولار و342 مليونا تم تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي، في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي 13 مليار دولار و142 مليونا.

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