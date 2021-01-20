خاص..”الحبري”: التجارة والتنمية تم اسقاطه من حصة المصارف في النقد الأجنبي والمجلس رفض ذلك … تعرف على تفاصيل هامة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء أن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” لم يحضر اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم ولا أعلم السبب .

وحول امتناع “الكبير” عن دعم مصرف التجارة والتنمية بإحالة قيمة من رصيده بمركزي البيضاء إلى مركزي طرابلس قال “الحبري” : مصرف التجارة والتنمية تم اسقاطه من حصة المصارف في النقد الأجنبي وقد رفض مجلس الإدارة ذلك وننتظر النتيجة .

حيث تم اليوم اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز .

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