مؤسسة الاستثمار تنفي “ضياع” أصول ليبية

فنّد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، خلال تعميم صحفي، صدور حكم قضائي يجيز نقل ملكية الأصول الليبية في فرنسا لمجموعة الخرافي الكويتية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة أن الملف مازال محل دراسة أمام القضاء الفرنسي ولم يتم صدور أي أحكام.

وكانت المؤسسة قالت في يونيو الماضي إن الفريق القانوني الخاص بها وبالتعاون مع إدارة القضايا بالدولة الليبية، كسب دعوى قضائية بمحكمة استئناف القاهرة نتج عنها إبطال الحكم التحكيمي الصادر في وقت سابق لصالح شركة الخرافي والقاضي بتعويضها بمبلغ مالي قدره مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة في إيجاز، بذلك الوقت، أن حسم القضية التي امتدت لسنوات يعزز استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية الأصول الليبية وما يتعلق بالحجوزات على الأموال والأصول، مؤكدة أن المؤسسة لم تكن طرفا متعاقدا مع الخرافي.

وأشارت مؤسسة الاستثمار قبل شهور إلى أن الحكم يعزز الاستقلالية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية “لليبية للاستثمار” التي تابعت القضية أمام المحاكم الفرنسية أيضا، وقدمت مذكرات قانونية في مرافعات سابقة متعلقة بالقضية ذاتها، مؤكدة أن الحكم ساهم بحماية الأموال الليبية.

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