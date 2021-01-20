مصارف تعلن توزيع السيولة بسقوف مختلفة

أعلنت مصارف تجارية عديدة، الأربعاء، عن رفع سقوف السحب لعملائها بعد مرور نحو أسبوعين من تعديل وتوحيد سعر الصرف من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والبدء بتنفيذ القرار بشكل تدريجي منذ الثالث من يناير الجاري.

ورفع مصرف الأمان قيد سحب السيولة النقدية من كامل فروعه أمام كل العملاء الذين بات بإمكانهم سحب أي قيمة ابتداء من الخميس.

من جانبها، رفعت وكالة مصرف الجمهورية فرع “مليتة” سقف السحب أمام عملائها بقيمة قدرها 1000 دينار، فيما رفعت إدارة فرع مصرف الجمهورية بمدينة مصراتة “أحمد الشريف” سقف السحب إلى 3000 دينار للفرد.

بدورها تستمر فروع الجمهورية في توفير السيولة النقدية بعد نحو أسبوع من البدء بمبيعات النقد الأجنبي، إذ سيباشر فرع الجمهورية في منطقة فشلوم توزيع السيولة النقدية على عملائها ابتداء من الخميس بسقف سحب قدره 1000 دينار.

كما عملت إدارة مصرف التجاري الوطني على رفع سقف السحب في فرع البركة إلى 4000 دينار للفرد.

ويأتي توفر السيولة في بعض فروع المصارف التجارية بعد شروع مواطنين وتجار بالتقدم للمصارف بطلبات الحصول على النقد الأجنبي وإيداع العملة الليبية في المصارف.

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