الخليج العربي للنفط تعلن عن زيادة إنتاجها بحقل مسلة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط والتابعة للمؤسسة الوطنية في طرابلس أمس الأربعاء، عن زيادة في إنتاجها من النفط الخام عبر حقول مسلة؛ عقب الإنتهاء من عمليات صيانة ثلاث آبار ودخولها للخدمة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها بفيسبوك، بأنها تمكنت من رفع القدرة الإنتاجية للشركة في حقل مسلة ضمن برنامج الميزانية الاستثنائية بمقدار 5955 برميل نفط يوميًا.

وأشار البيان إلى أن عمليات الصيانة استخدمت فيها طرق الحفر المائل “Re – entry” للآبار (DD20-HR-80)،(DD36-HR-80) ،(DD45-HR-80)

وتعتبر شركة الخليج العربي للنفط من أكبر الشركات النفطية في ليبيا، ويتبعها حقول السرير ومسلة والحمادة والبيضاء والنافورة ومصفاتي طبرق والسرير، اللتان تنتجان العديد من المنتجات النفطية، والتي منها ما يصدر للخارج ومنها ما يتم توريده للسوق المحلي.

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