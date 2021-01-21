العامة الكهرباء تبحث مع شركة تركية تنفيذ مشروع محطة جنوب طرابلس

بحث المسؤلون عن الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء مع شركة جالك التركية تنفيذ مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت في بيان لها، أنها عقدت اجتماع موسع على مدى يومين متتاليين مع الشركة التركية ضمن الجهود المبذولة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأشار البيان إلى الاجتماع تناول إجراء مناقشات فنية مع المقاول المنفذ لمشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة لغرض تجهيز وإعداد عرض فني متكامل يشمل تنفيذ كافة أعمال المشروع بعدد 4 وحدات إنتاجية وبقدرة 330 ميجاوات لكل وحدة وبإجمالي 1320 ميجاوات حسب التخصصات المختلفة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية.

ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الأيام القادمة لاستكمال الترتيبات والإجراءات الفنية واللوجستية للوصول إلى التجهيزات النهائية لمباشرة شركة جالك أعمالها، وذلك بعد الاتفاق على العرض الفني، بحسب البيان.

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