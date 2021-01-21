مصرف ليبيا المركزي يعلن عن تراجع إيرادات الطاقة 92%

طرابلس 21 يناير 2021 (وال) -أعلن مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء، أن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت (92( بالمئة العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

وقال البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت (2.9) مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.(وال طرابلس) س خ.

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