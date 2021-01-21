ليبيا تسعى لتعزيز التعاون مع شركة “هافلسان” التركية

بحثت الشركة العامة الليبية للإلكترونات، مع مندوبي من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية، أوجه التعاون المشترك بين الجانبيْن الليبي والتركي في مجال الإلكترونيات.

وتضمنت الزيارة، التي قام بها الوفد التركي للعاصمة طرابلس، اجتماعًا مُوسّعًا، حضره المدير العام التنفيذي للهيئة، وعددٌ من مسؤولي الشركة الليبية للإلكترونات، وعددٌ من موظفي وزارة الدفاع الليبية، حيثُ تضمّن الاجتماع تبادل وجهات النظر، حول كيفية التعاون بيْن الطرفيْن.

من جهته، اطلع وفد الشركة التركية على احتياجات الدولة الليبية المُلحّة في مجال الدفاع وللإلكترونات، مع التأكيد على الرغبة في التعاون مع الشركات المحلية الليبية.

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