سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 21 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 21 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وقفز سعر صرف الدولار الامريكي بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعها في تداولات السوق الموازية مساء الخميس

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 21-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.49 & 5.50 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.50 دينار

الدولار حوالة دبي = 5.50 دينار

اليورو = 6.61 دينار

الجنية الإسترليني 7.35 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 223 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب260.16 دينار

الذهب الكسر عيار 24 بـ 297.3 دينار

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