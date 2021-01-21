الأمم المتحدة : غرق 43 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل الليبية

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء أن قاربًا يقل مهاجرين متجهًا إلى أوروبا انقلب في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل ليبيا ، مما أدى إلى غرق 43 شخصًا على الأقل.

و اوضحت المنظمة أن غرق السفينة “المأساوي” الذي حدث في اليوم السابق كان أول كارثة بحرية في عام 2021 تشمل مهاجرين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا.

و تابعت المنظمة بالقول أن في السنوات الأخيرة دخل الاتحاد الأوروبي في شراكة مع خفر السواحل الليبي ومجموعات محلية أخرى لوقف مثل هذه المعابر البحرية الخطيرة لكن الجماعات الحقوقية تقول أن هذه السياسات تترك المهاجرين تحت رحمة الجماعات المسلحة .

و اضافت المنظمة أن قوات الأمن الساحلية في بلدة زوارة بغرب ليبيا أنقذت 10 مهاجرين من حطام السفينة يوم التلاثاء وأحضرتهم إلى الشاطئ .

ووفقا للمنظمة أن القارب غادر بلدة الزاوية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وانقلب بعد بضع ساعات بعد أن توقف محركه عن العمل وسط أمواج هائجه.

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