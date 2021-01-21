إنتاج ليبيا النفطي يرتفع عبر بوابة “حقل مسلة”

أكد رئيس لجنة الإدارة بشركة “الخليج العربي للنفط والغاز”، فضل الله عيسى احتيتة، أن إدارة هندسة الإنتاج بالتعاون مع الإدارات المختصة، تمكّنت من صيانة ثلاثة آبار في حقل “مسلة” عن طريق الحفر المائل.

وقال “احتيتة” في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية للشركة: عمليات الصيانة ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية للآبار، حيث بلغت 5,955 برميل نفط في اليوم.

وأثنى على أداء وتفاني كافة للإدارات التابعة لعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، مشيدًا بالجهود المبذولة والسعي للمحافظة على الإنتاج والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

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