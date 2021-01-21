طرابلس المركز : مخابزنا اعتمدت تسعيرة الخبز 4 أرغفة بدينار

قال عضو المجلس البلدي ببلدية طرابلس المركز ناصر الكريوي في تصريح للرائد، الخميس، إن كافة المخابز بالبلدية اعتمدت سعر الخبز بدينار للأربع أرغفة.

وأضاف الكريوي، أن البلدية قامت بحملة في وقت سابق على المخابز لحماية المواطن، وكان هناك تعاون من بعضها ، لكن تفاجئنا لاحقا بإقفال أبوابه أمام المواطنين والبيع 3 أرغفة بدينار.

وأكد الكريوي على مراسلتهم للمخابز التي فتحت أبوابها من جديد واعتمدت تسعيرة الـ4 بدينار بعد الغضب الذي حصل من المواطنين.

وذكر الكريوي أنهم راسلوا من سنوات وزارة الاقتصاد لتحديد سعر الخبز ليصبح الـ5 بدينار ولكن كان رد الوزارة بعدم اختصاصهم في هذا الجانب، مطالبا بتشكيل لجنة من الوزارة من ضمن مسؤوليتها تحديد سعر الخبز في كل ليبيا.

يذكر أن بلدية طرابلس أعلنت في الـ13 من يناير الحالي، إطلاقها حملة عل كافة المخابز بالبلدية لمتابعة تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.

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