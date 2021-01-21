وزارة العدل تناقش التعاون الفني مع الأتحاد الأوروبي

ناقش اجتماع مشترك لوزارة العدل الأربعاء عبر تقنية الفيديو “كونفرنس” مع فريق مشروع شارب التابع للاتحاد الأوروبي استكمال برنامج التعاون القائم بين الجانبين.

وأوضحت وزارة العدل أن الاجتماع ركز على استكمال برنامج الدعم الفني المقدم لإدارة المحاماة العامة، من خلال وضع برامج توعوية وإعلامية تسهم من خلالها في الوصول إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة.

و اضافت الوزارة أن الاجتماع حضره كلا من مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ورئيس قسم التعاون بالوزارة، ومندوبين عن إدارة المحاماة العامة

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