رئيس هيئة الكهرباء يبحث مع عميد بلدية بنغازي أوضاع الشبكة الكهربائية

بنغازي 21 يناير 2021 (وال)-بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري اليوم الأربعاء، أوضاع الشبكة الكهربائية في بلدية بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بجواري.

هذا وناقش المسماري خلال الاجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة الهيئة في مدينة بنغازي، بحضور المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف المهندس صلاح العبار، أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية بنغازي من حيث المشاكل والعراقيل وآلية وضع الحلول لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة أن الاجتماع ناقش بعض المواضيع الهامة والخاصة ببلدية بنغازي، من حيث آخر الأعمال الكهربائية المنفذة داخل البلدية ووضع الحلول العاجلة للمتعثر منها، وأن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بجواري؛ اطلع رئيس الهيئة على المناطق والأحياء الجديدة داخل بلدية، والتي تحتاج إلى توصيل التيار الكهربائي لها.

وأشار خليفة إلى رئيس الهيئة أصدر تعليماته للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المكلف، بضرورة حل كافة اختناقات الشبكة الكهربائية داخل البلدية، واستكمال كافة مشاريع الكهرباء المشتركة ما بين الشركة العامة للكهرباء والمجلس التسييري لبلدية بنغازي من أجل الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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