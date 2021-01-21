جلوبال بلاتس : المشترون يرفضون شحنات النفط الليبي بسبب ارتفاع نسبة الزئبق فيها

قالت مصادر قريبة من الأمر لوكالة جلوبال بلاتس البريطانية يوم الخميس أن المشترين ألغوا العديد من مشتريات النفط الخام من حقل أبو الطفل وميناء الزويتينة في ليبيا بعد اكتشاف مستويات عالية من الزئبق في الشحنات.

وأضافت المصادر أن المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة أعادت طرح بعض شحنات تحميل شهر يناير من خلال مناقصة رسمية.

و بحسب الوكالة ان بعض شحنات الخام التي يتم تحميلها من رأس لانوف يتم الآن اختبارها في طرابلس للتأكد من عدم وجود تلوث بالزئبق ولم يتسن الاتصال بالممثلين في المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق على الأمر ، على الرغم من عدة محاولات

وقال أحد المصادر “نحن نتفهم أن العوامل المحفزة لبعض وحدات التكرير يمكن أن تتضرر بالكامل بسبب المستويات العالية من الزئبق ويمكن أن تتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للبنية التحتية للمصفاة”.

يعني ارتفاع ضغط البخار وكثافة عنصر الزئبق أنه يتركز في المنتجات النهائية الخفيفة مثل غاز البترول المسال والنافثا ، مما قد يؤدي إلى مواد غير مطابقة للمواصفات.

و تابعت جلوبال بلاتس بالقول انه يمكن ان يكون التلوث بالزئبق ضارًا أيضًا بعملية التكرير من خلال الدمج مع معادن أخرى وتسمم الوحدات الحفازة.

ووفقا للوكالة أن البنية التحتية النفطية الضعيفة في ليبيا ربما تسببت في ارتفاع مستويات الزئبق و يمكن أن يتراكم الزئبق من النفط الخام أيضًا في معدات المعالجة وفي صهاريج تخزين النفط عندما لا يتم صيانته جيدًا.

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