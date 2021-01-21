بعد أن سطع نجم “البتكوين”.. العُملة المشفّرة تهوي مُجدّدًا

سجلت العملة المشفرة، “البتكوين”، اليوم الخميس، تراجُعًا بنسبة 10%ن لتصل خلال تراجعها الذي استمر عشرة أيام عند 31,977 دولارًا.

وجاء هذا الانخفاض الحاد بسبب تنامي المخاوف من كون “بتكوين” واحدةً من مجموعة فقاعات مالية تهدّد استقرار الأسواق المالية بشكل عام، إلى جانب أنباء من أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تحاول تنظيم العملات المشفرة تسببت أيضا في ضغط.

من جهتها، ذكرت “رويترز” أن “البتكوين” فقدت حوالي 6,2 % من قيمتها مقارنة بالجلسة السابقة، الأربعاء حيث كانت في حدود 35 ألف دولار.

يُشار إلى أن “البتكوين” قد حققت في التاسع من يناير الجاري رقمًا تاريخيًا عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار.

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