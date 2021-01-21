الرعيض يبحث العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض خلال اجتماع عقد في تونس مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اليوم الخميس، تناول الاجتماع العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا مع التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين خدمةً لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي، ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب التونسي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض المعوقات التي تحُول دون مزيد من تطوير التعاون الثنائي سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية