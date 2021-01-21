افتتاح أحد خطوط إنتاج شركة الإنماء لصناعة المواسير

أعلن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس عن افتتاح أحد خطوط إنتاج مصنع البولي ايثيلين التابع لشركة الإنماء لصناعة المواسير التابعة للصندوق.

ووفق بيان صادر عن الصندوق يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة تفعيل المشروعات والمصانع المتوقفة.

وشارك بمراسم الافتتاح عدد من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثل البلدية بمجلس الدولة وعميد بلدية جنزور ومشايخ وأعيان البلدية واتحاد الصناعة واتحاد عمال ليبيا ومديرو الأجهزة الأمنية بالبلدية.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة الصندوق أكد على أن المشروع سيكون دعامة اقتصادية مهمة للبلاد، كما أعرب المسؤلون بالشركة عن أملهم في استمرار دعم الصندوق للمصانع التابعة للشركة من خلال الخطط المستقبلية لمجلس إدارتها.

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