اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (21-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 21 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً طفيفاً لسعر الدولار الامريكي فيما استمر سعر الجنية الاسترليني و اليورو الارتفاع بشكل ملحوظ مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 21 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4593 د.ل
|4.4705 د.ل
|4.4482 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4109 د.ل
|5.4245 د.ل
|5.3974 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1115 د.ل
|6.1268 د.ل
|6.0962 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5347 د.ل
|3.5435 د.ل
|3.5258 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4658 د.ل
|3.4744 د.ل
|3.4571 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0184 د.ل
|5.0309 د.ل
|5.0058 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5357 د.ل
|0.537 د.ل
|0.5343 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5271 د.ل
|0.5284 د.ل
|0.5258 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7274 د.ل
|0.7292 د.ل
|0.7256 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.31 د.ل
|4.32 د.ل
|4.3 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1887 د.ل
|1.1917 د.ل
|1.1857 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2141 د.ل
|1.2171 د.ل
|1.211 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6491 د.ل
|1.6532 د.ل
|1.645 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4977 د.ل
|0.499 د.ل
|0.4965 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.611 د.ل
|0.611 د.ل
|0.611 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.602 د.ل
|0.6035 د.ل
|0.6005 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6903 د.ل
|0.692 د.ل
|0.6885 د.ل
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