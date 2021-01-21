اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (21-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 21 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً طفيفاً لسعر الدولار الامريكي فيما استمر سعر الجنية الاسترليني و اليورو الارتفاع بشكل ملحوظ مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 21 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4593 د‫.‬ل 4.4705 د‫.‬ل 4.4482 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4109 د‫.‬ل 5.4245 د‫.‬ل 5.3974 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1115 د‫.‬ل 6.1268 د‫.‬ل 6.0962 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5347 د‫.‬ل 3.5435 د‫.‬ل 3.5258 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4658 د‫.‬ل 3.4744 د‫.‬ل 3.4571 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0184 د‫.‬ل 5.0309 د‫.‬ل 5.0058 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5357 د‫.‬ل 0.537 د‫.‬ل 0.5343 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5271 د‫.‬ل 0.5284 د‫.‬ل 0.5258 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7274 د‫.‬ل 0.7292 د‫.‬ل 0.7256 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.31 د‫.‬ل 4.32 د‫.‬ل 4.3 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1887 د‫.‬ل 1.1917 د‫.‬ل 1.1857 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2141 د‫.‬ل 1.2171 د‫.‬ل 1.211 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6491 د‫.‬ل 1.6532 د‫.‬ل 1.645 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4977 د‫.‬ل 0.499 د‫.‬ل 0.4965 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.611 د‫.‬ل 0.611 د‫.‬ل 0.611 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.602 د‫.‬ل 0.6035 د‫.‬ل 0.6005 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6903 د‫.‬ل 0.692 د‫.‬ل 0.6885 د‫.‬ل

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