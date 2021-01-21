حصري: بمشاركة الكبير وبومطاري ومراجع غيث … تعرف على تفاصيل اجتماع هام اليوم

علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية برعاية الأمم المتحدة وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” ووزير المالية بالحكومة الليبية “مراجع غيث” ووزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” .

حيث تم خلال الاجتماع كيفية تمويل ميزانية الباب الأول “المرتبات” والثاني “النفقات” عن شهري يناير وفبراير لسنة 2021 .

حيث أفادت مصادر صدى أن المناقشات كانت عن كيفية تمويل الميزانية عن شهري يناير وفبراير بقرض أو من عوائد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت خلال 2020 24 مليار .

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