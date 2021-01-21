صنع الله” يكشف عن معدل إنتاج النفط ويربط استقراره بعدم حصاره مجددا

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، عن تحسن إنتاج نفط البلاد الذي وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، لاسيما مع تحسن للأسعار العالمية من حين إلى آخر.

ونقلت وكالة رويترز عن “صنع الله” تأكيده في كلمة له خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، تأكيده حاجة ليبيا إلى تحقيق الاستقرار لضمان عدم حدوث حصار نفطي جديد، وإلى اعتماد ميزانية لصيانة خطوط إنتاج النفط، معتبرا أن تخفيضات إنتاج “أوبك+” تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق.

أوضاع “سيئة”

وعن وضع البنية التحتية، لفت “صنع الله” إلى أن عمر خطوط أنابيب النفط يتجاوز 60 عاما، واصفا وضع بنية البلاد التحتية بالسيئ.

وأشار رئيس مؤسسة النفط، إلى إجرائهم مناقشات مع شركائهم بشأن المساعدات التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع، في حال عجز الحكومة عن توفير ميزانية ملائمة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد بدأت رفع حالة القوة القاهرة المستمرة حتى الآن منذ 19 سبتمبر من العام الماضي، وقد تمكنت من رفعها في كامل الحقول بعد خروج المرتزقة والعناصر الأجنبية والمحلية التي اشترطت المؤسسة خروجها مقابل استئناف العمل بسبب تهديدها لسلامة العاملين، بحسب بيان سابق للمؤسسة.

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