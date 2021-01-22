مصارف طرابلس وبنغازي تعلن توفر السيولة  

أعلنت دفعة جديدة من فروع المصارف في مختلف المدن الليبية عن توفر السيولة النقدية بسقوف سحب متفاوته تزامناً مع فتح مصارف الجمهورية والتجارة والتنمية و الوحدة باب بيع النقد الأجنبي.
وأعلن فرع الجمهورية في “أبي الاشهر” عن توفر سيولة نقدية بسقف سحب قدره 2000دينار، فيما رفع مصرف الصحاري فرع بن عاشور و فرع تاجورا سقف السحوبات لديهم عند2000دينار لكل صاحب حساب فيما رفع مصرف شمال أفريقيا في مدينة بنغازي سقف السحب لديه إلى 1000دينار للفرد.
و جاء في بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن حجم العملة المتداول لدى الجمهور يبلغ ما أجماليه أكثر من 55مليار دينار مع حلول مطلع يناير الجاري.
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