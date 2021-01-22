جديد ملف “أزمة الخبزة”.. تشكيل غرفة طوارىء

تقرير/218

استجدت تطورات جديدة في ملف أزمة الخبز التي تعيش على وقعها ليبيا منذ مطع شهر يناير الجاري بعدما تم تعديل وتوحيد سعر الصرف الرسمي للدولار عند 4.48 دنانير، حيث كشف “علي أبوعزة” رئيس لجنة متابعة المخابز لـ218 عن تفاصيل جديدة أبرزها تشكيل غرفة طوارىء بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وأضاف “أبوعزة” لــــ 218 أن مهمة الغرفة التواصل مع مكتب دعم القرار في المجلس الرئاسي و وزارة الاقتصاد، مؤكداً أن أغلب المخابز عادت للعمل بعد توقفها لأيام وباتت تبيع الخبز بسعره الرسمي وهو 20 قرش لكل رغيف بوزن 100 غرام بعد وعود من وزارة الاقتصاد بأنها ستوفر الدقيق بسعر مناسب خلال شهرين أي قبل أيام من حلول شهر رمضان.

رئيس لجنة متابعة المخابز قال لـ218 إنهم عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات موسعة مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي في محاولة منهم لتعزيز وتسهيل إجراءات الموردين من أصحاب المطاحن إذ تفاجأوا خلال الاجتماع بأنه لم يتقدم أي من أصحاب المطاحن الخاصة بأي طلب لتوريد القمح حتى 17 من شهر يناير الجاري، متخوفين من أثر سعر الصرف الجديد على السوق المحلي إلى جانب متغيرات السعر عالمياً مع مطلع العام الجديد والتي تعيش حالة من عدم الاستقرار مبيناً بأن كل هذه العوامل أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية.

وتستهلك ليبيا نحو 1.300 مليون طن سنوياً من الحبوب والدقيق وتنتج منه نحو 250 ألف طن ما يعني حاجتها لاستيراد نحو 85%من استهلاكها سنوياً وسط مطالبات من المواطنين بوضع حلول سريعة قبل حلول شهر رمضان.

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