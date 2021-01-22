اقتصاد

“الوطنية للنفط”: إيقاف الضخ على خط “السماح”- “الظهرة”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المكتب الإعلامي بالمؤسسة الوطنية للنفط إنه المؤسسة أصدرت تعليماتها بشأن إيقاف الضخ على خط الشحن ” 32بوصة” لإجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية  لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقلي السماح – الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة النفطي .

وأضافت المؤسسة أنه بمتابعة من لجنة الإدارة ومديرو  إدارات الهندسة والعمليات لسير أعمال الصيانة، باشرت الفرق الفنية والهندسية التابعة للشركة باستكمال لحام و تجهيز خطوط نقل النفط وتركيب الوصلات بالمواقع
“65 “كيلو متر و”81” كيلو متر بوقت قياسي وبتواجد أفراد قسم السلامة بحقلي الواحة والسماح الذين أشرفوا على تأمين بيئة عمل لضمان سلامة الجميع .. ومن المتوقع أن يتم اليوم الإنتهاء من أعمال التوصيل واللحام بالموقع 57 كيلو متر وبقية المواقع .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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