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بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22/01/2021 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 22 يناير 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.56 ~ 5.57 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.58 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.58 ~ 5.59 دينار

اليورو = 6.70 دينار

الجنية الإسترليني 7.35 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.03 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الأردني 7.65 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ224 دينار

كسر الفضة 2.5 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 6.01 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 6.00 “مصرف الوحدة” – ؟؟ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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