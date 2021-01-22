مصر تُوقّع اتفاقية تنقيب بالبحر الأحمر مع “مبادلة للبترول”

وقّعت شركة “مبادلة للبترول”، التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي، اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز، مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا.

وتسمح هذه الاتفاقية بالتنقيب في القطاع “4” بالمياه العميقة بالبحر الأحمر، وبمساحة تقدر بـ 3,084 كم2.

وبحسب بيان الشركة، فإن “مبادلة للبترول” تمتلك حصة مشاركة نسبتها 27% في القطاع، في حين تمتلك شركة شل المشغل حصة نسبتها 63%، وتمتلك شركة ثروة للبترول المصرية بقية الحصة ونسبتها 1%.

يُشار إلى أن شركة “مبادلة للبترول” تمتلك في البحر الأحمر، حصة قدرها 10% في امتياز حقل شروق البحري للغاز الذي يضمّ حقل ظُهر للغاز الطبيعي، إلى جانب 20%في امتياز منطقة “نور البحرية” للغاز.

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