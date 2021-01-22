شكشك: شبكة الكهرباء في وضع حرج والقدرة الإنتاجية ستنخفض بما لا يقل عن 25 % الصيف القادم

كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في مقابلة صحفية خاصة الخميس مع صحيفة صدى الاقتصادية عن وضع حرج جداً للشبكة العامة للكهرباء يتطلب التحرك سريعاً لمعالجة ما يمكن معالجته قبل الذروة الصيفية.

وقال إن الإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية يبلغ 5,300 ميجاوات إلا أنها عادة ما تنخفض في فصل الصيف بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30 بالمائة بفعل درجات الحرارة المرتفعة، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية المتوقعة في الصيف القادم لا تتجاوز 4,500 ميجاوات، وهو ما يحتم على الشركة إدخال وحدات توليد جديدة.

وأضاف “شكشك”: الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء أنجزت بعض الأعمال المهمة خلال الفترة الماضية أضافت قرابة 1000 ميجاوات إلى الشبكة، ولكنها في المقابل فقدت وحدات إنتاجية بنفس القدرة تقريبا، موضحا أن العمل بهذه الطريقة والوتيرة لن يخرج الشبكة من الحالة الحرجة التي تمر بها.

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