بلومبيرغ : ليبيا تسعى للحصول على تمويل من شركات النفط الأجنبية لإصلاح البنية التحتية المتعثرة

نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مسؤول ليبي في قطاع النفط أن ليبيا تسعى للحصول على تمويل من شركات النفط الأجنبية لإصلاح بنيتها التحتية المتعثرة بعد سنوات من الحرب والإهمال.

و بحسب الوكالة قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال مؤتمر استضافه المجلس الأطلسي أن البنية التحتية في ليبيا في حالة سيئة حقا “نحن نناقش الآن مع شركائنا كيفية التمويل وكيف يمكنهم مساعدتنا إذا لم تتمكن الحكومة من دعم المؤسسة الوطنية للنفط بالميزانية المناسبة ، فربما يمكننا أخذ الميزانية من شركائنا .

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