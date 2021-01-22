الخارجي يصدر قرارا بتعهد موظفي البنك بالالتزام بضوابط العضوية أو الاعارة

أصدر رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي قرارا يقضي بأنه على كل عضو مجلس إدارة أو معار في أي مساهمة من مساهمات المصرف الليبي الخارجي أو الشركات التابعة للمصرف تقديم تعهد مكتوب بالالتزام بضوابط العضوية أو الإعارة وتنفيذ قرارات الإنهاء أو التغيير عند انهاء عضويته بمجلس الإدارة أو إعارته أو تغييرها إلى عضوية أو إعارة أخرى .

كذلك ينص القرار بأن يتعهد ويلتزم بتنفيذ قرار الانهاء أو التغيير فور صدوره وتبليغه به ،وفي حالة امتناعه عن التنفيذ في الموعد المحدد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته والمحددة بلائحة الجزاءات والعقوبات والقوانين والتشريعات النافذة.

كما أصدر مجلس إدارة المصرف الخارجي قراراً بإنهاء عضوية الشارف علون من مجلس إدارة اليوباي روما وتعيين عبد الرزراق الهوش رئيساً للمجلس

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