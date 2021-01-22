وفد ليبي يصل إلى دمشق .. و الرقيعي قائما بأعمال السفارة في سوريا

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في اتحاد طلبة ليبيا هانيبال محمد الصغير لـ RT أن وفد ليبيا وصل إلى دمشق برئاسة عبد السلام الرقيعي الذي سيتسلم مهام القائم بأعمال سفارة بلاده في سوريا.

وقال الصغير أن الرقيعي سيقوم بتلك المهام “حتى إشعار آخر ولحين إعلان حكومة الوحدة الوطنية التي ستستأنف أعمالها من مدينة سرت حسب مصادر خاصة.

وأوضح الصغير أن الوفد الذي يرافق الرقيعي يتألف من السكرتير الأول أحمد علي كيلاني والسكرتير الثاني خلف الله المهدي مفتاح وأشار إلى أن استمرار هذه الشخصيات من عدمها هو شأن خاص بوزارة الخارجية القادمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية