خاص: اجتماع أخر الأمس لمجموعة العمل الاقتصادية بخصوص حساب عوائد النفط ..تعرف على توصياته

كشف مسؤول بمجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها ضمن مخرجات مؤتمر برلين لصدى الاقتصادية حصريا عن اجتماع أخر سري عقد الأمس .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة إدارة عوائد الثروة واصدار عدة توصيات تخص عوائد النفط المجمدة بحسابات مؤسسة النفط والتأكيد على أنه سيتم فك التجميد على هذه الحساب عند تشكيل حكومة جديدة .

وكانت مجموعة العمل الاقتصادية قد عقدت الأمس اجتماعاً بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” ووزير المالية بالحكومة الليبية “مراجع غيث” ووزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” .

حيث تم خلال الاجتماع كيفية تمويل ميزانية الباب الأول “المرتبات” والثاني “النفقات” عن شهري يناير وفبراير لسنة 2021 .

حيث أفادت مصادر صدى أن المناقشات كانت عن كيفية تمويل الميزانية عن شهري يناير وفبراير بقرض أو من عوائد الرسم على مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت خلال 2020 24 مليار .

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