المحجوب: وصول الدفعة الأولى من الشتلات ضمن مشروع زراعة نصف مليون شتلة تنفيذًا لتعليمات القائد العام

الأبيار 22 يناير 2021 (وال)-كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، عن وصول الدفعة الأولى من الشتلات ضمن مشروع زراعة نصف مليون شتلة تقدر بحوالي (100) ألف شتلة إلى منطقة الأبيار، باعتبارها تتوسط المنطقة المستهدفة تنفيذًا لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر.
وأوضح المحجوب أن وزارة الزراعة في الحكومة الليبية قامت بإعداد خطة بداية الأسبوع المقبول، لتوزيع الشتول على المنطقة المستهدفة، بما يخدم تحسين المناخ ولمحاربة التصحر. (وال- الأبيار) ر ت
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