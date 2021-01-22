المحجوب: وصول الدفعة الأولى من الشتلات ضمن مشروع زراعة نصف مليون شتلة تنفيذًا لتعليمات القائد العام

الأبيار 22 يناير 2021 (وال)-كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، عن وصول الدفعة الأولى من الشتلات ضمن مشروع زراعة نصف مليون شتلة ‎تقدر بحوالي (100) ألف شتلة إلى منطقة الأبيار، باعتبارها تتوسط المنطقة المستهدفة تنفيذًا لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر. ‎

وأوضح المحجوب أن وزارة الزراعة في الحكومة الليبية قامت بإعداد خطة بداية الأسبوع المقبول، لتوزيع الشتول على المنطقة المستهدفة، بما يخدم تحسين المناخ ولمحاربة التصحر. (وال- الأبيار) ر ت

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