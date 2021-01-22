شكشك: نرصد القصور وسنحدد المسؤولين عن تفاقم أزمة الكهرباء لاحقا وعلينا الآن التعجيل بإيجاد حلول لها قبل الذروة الصيفية

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن أولوية الديوان حيال ملف أزمة الكهرباء تكمن حالياً في تجنب تفاقمها قريباً بغض النظر عن المسؤولين عن وصول الشبكة إلى هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف شكشك في مقابلة صحفية مع صحيفة صدى الاقتصادية الخميس أنه كان قد أوصى سابقاً الجمعية العمومية لشركة الكهرباء والمجلس الرئاسي بالعدول عن قرار تعيين المدير التنفيذي الحالي للشركة كونه جزء من مشاكل الإدارة السابقة إلا أنهم تمسكوا برأيهم ولهم كل الحق في ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن عليهم أن يتحملوا ما يترتب عن ذلك بالنسبة لأداء الشركة.

وحول تعامله مع المدير التنفيذي للشركة رغم التوصية بتغييره قال شكشك إن المدير التنفيذي للشركة هو المسؤول الفعلي الآن وديوان المحاسبة مسؤول عن مراجعة وتدقيق العقود ومتابعة عمل الجهات الحكومية ولابد أن يتعامل مع جميع المسؤولين، مشدداً على أهمية التركيز على ما يمكن القيام به لتحسين وضع الشبكة وهو تنفيذ المشروعات التي يمكن الدخول بها قبل الذروة الصيفية أما المسؤوليات فالديوان يرصد القصور وسيحددها لاحقاً.

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