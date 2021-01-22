بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الموحدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الخميس، عن بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء “السلطة التنفيذية الموحدة” والتي ستستمر أسبوع كامل، وفق بيان للبعثة.

وأوضح البيان، بأن ذلك يأتي في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك عبر عملية تصويت أجريت في 19 يناير الماضي.

ووضعت البعثة إرشادات فنية وأصدرت النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقاً لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن تعقد البعثة بعد انتهاء فترة الترشيح اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021.

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