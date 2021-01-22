شركة “الزاوية” تُجري تغييرات جذرية بخطة المشروعات الرأسمالية

ناقش رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة “الزاوية لتكرير النفط والغاز”، جميع المشروعات الرأسمالية المعتمدة قبل عام 2016.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر قاعة رجب الكوافي بالشركة، الاتفاق على إبقاء جميع المشروعات التي تحت التنفيذ ومتابعتها، مع تقديم تقارير مُفصّلة حولها ودمج بعض المشروعات، إلى جانب إلغاء بعض المشروعات؛ بسبب عزوف المقاولين عن المشاركة في عطاءاتها، وإرجائها إلى سنوات قادمة حتى تتحسّن الظروف الحالية.

وبحسب بيان الشركة، الذي نشر عبر المنصة الرسمية لها؛ فإن هذا الاجتماع جاء للتأكيد على ما تمت مناقشته خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بمرسى البريقة، في ديسمبر من العام الماضي.

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