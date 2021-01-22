شكشك: مؤسسة النفط صرفت مبلغاً من حسابها بالليبي الخارجي ..وإيرادات النفط تحت رقابتنا

صرح رئيس ديوان المحاسبة لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الديوان متابع للإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي ووضع عليه رقابة مصاحبة.

وأكد أن الإيرادات النفطية لم تتعرض لأي مساس بها منذ أن تم احتجازها في الحساب، إلا أنه أشار إلى تصرف المؤسسة في مبلغ من الحساب مرة واحدة وكان في ذات السياق المتبع فيما سبق احتجاز الإيرادات وفق قوله، مؤكداً أن ما تم صرفه ليس من الإيرادات السيادية بل من الحساب القديم الذي يستخدم عادة لتسوية حصص الشركاء والمعاملات المرتبطة بتوفير المحروقات إلى السوق المحلية.

هذا وشدد شكشك على تحفظ الديوان على مشروعية إجراء احتجاز الإيرادات من الناحية الإدارية والقانونية كونه مخالف للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة الليبية وفق قوله، موضحاً أن الإجراء مر بحكم ما أحاطه من ظروف، ويأمل الديوان إنهائه وإرجاع عملية تدفق الإيرادات إلى وضعها الطبيعي لما لحجزها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

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