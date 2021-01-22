“الليبي الخارجي” يُصدر تنبيهًا حول ضوابط العضوية والإعارة

أهاب رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، عبد اللطيف عبدالحفيظ الكيب، بكل عضو مجلس إدارة أو معار في أي مساهمة من مساهمات المصرف الليبي الخارجي أو الشركات التابعة للمصرف، ضرورة تقديم تعهّد مكتوب بالالتزام بضوابط العضوية أو الإعارة وتنفيذ قرارات الإنهاء أو التغيير، عند إنهاء عضويته بمجلس الإدارة أو إعارته أو تغييرها إلى عضوية أو إعارة أخرى.

وجاء في قرار “الكيب”، أنه يجب على كافة الأعضاء والمعارين التعهد والالتزام بتنفيذ قرار الانهاء أو التغيير فور صدوره وتبليغه به، وفي حالة امتناعه عن التنفيذ في الموعد المحدد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته والمُحدّدة بلائحة الجزاءات والعقوبات والقوانين والتشريعات النافذة.

كما تضمن القرار التأكيد على ضرورة العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وأن على الإدارة العامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضعه محل تنفيذ

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