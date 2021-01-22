مكالمة للسفير الأمريكي بطرابلس مع أعضاء مجلس بلديات فزان حول الأوضاع الاقتصادية

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس اليوم الجمعة، إن السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند أجرى مكالمة هاتفية مع مجلس بلديات فزان حول الأوضاع الاقتصادية في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المجالس.

ووفق بيان السفارة ناقش نورلاند مع عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح وعميد بلدية سبها الشاوش غربال وعميد بلدية أوباري احمد ماتكو نينو المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي.

وأشار البيان إلى أن العمداء أعربوا عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره ستيفاني ويليامز، كما جدد السفير نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ذلك المسار والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.

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