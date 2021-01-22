مجموعة العمل الاقتصادية ترحب بالإصلاحات الأخيرة وتعمل على تخفيف آثارها

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، أمس الخميس, اجتماعا موسعا لبحث القضايا الاقتصادية الملحة كمعالجة آثار سعر الصرف الموحد وتوحيد الميزانية.

ورحبت مجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان مؤخرا عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.

ووفقا لبيان البعثة الأممية لدى ليبيا اتفق المشاركون على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما فيها الخبز، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية.

واتفق المشاركون على ضرورة تمويل النفقات الضرورية لميزانية 2021 ,والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة.بحسب البيان

وشددت البعثة على أنه تحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق على أن تعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة لما فيه مصلحة الشعب الليبي.

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